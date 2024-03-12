Джон Бернтал намекнул на возвращение Карателя в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»

Исполнитель роли Карателя в одноимённом супергеройском сериале Джон Бернтал взбудоражил фанатов необычным постом в соцсетях.

Актёр опубликовал фото книги One Batch, Two Batch, созданной для второго сезона «Сорвиголовы» и отсылающей к известной фразе его персонажа во вселенной Marvel. Фанаты уверены, что это может быть намёком на возвращение Карателя — сейчас идёт работа над сериалом «Сорвиголова: Рождённый заново».

Напомним, осенью стало известно, что Marvel хочет поменять подход к ряду проектов. Так, были уволены режиссёры и сценаристы «Сорвиголовы», а работа над проектом началась практически заново — хотя часть отснятого материала всё же решили использовать в новой версии шоу. Дата выхода сериала пока неизвестна.