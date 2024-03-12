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Представлена игра Nobody Wants to Die — нуарный детектив в стиле L.A. Noire

Представлена игра Nobody Wants to Die — нуарный детектив в стиле L.A. Noire
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Польская студия Critical Hit Games представила свою дебютную игру Nobody Wants to Die — нуарный триллер в стиле L.A. Noire, действие которого происходит в Нью-Йорке далёкого будущего.

События игры будут разворачиваться в Нью-Йорке в 2329 году. Человечество получило секрет бессмертия, но воспользоваться этим и перенести своё сознание в другое тело можно только за определённую плату.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Critical Hit Games.

В центре сюжета окажутся детектив и юная полицейская, которые берутся за расследование неофициального дела — в городе объявился серийный убийца, который охотится на представителей местной элиты.

Nobody Wants to Die разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Игра выйдет в 2024 году на ПК (страница в Steam уже доступна), PlayStation 5 и Xbox Series.

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