Новый фильм с Леонардо Ди Каприо от режиссёра «Нефти» выйдет 8 августа 2025 года

Warner Bros. назвала дату релиза нового фильма Пола Томаса Андерсона. Новая картина от автора «Нефти» с Леонардо Ди Каприо в главной роли выйдет в прокат 8 августа 2025 года. Кинокомпания выделила $ 115 млн — это самый большой бюджет для американского постановщика.

У ленты пока нет названия и синопсиса, однако инсайдеры сообщают, что фильм будет основан на романе «Вайнленд» Томаса Пинчона. Действие книги разворачивается в 1984 году — в год переизбрания Рональда Рейгана в США.

Помимо Ди Каприо, в фильме также снимутся Реджина Холл («Законопослушный гражданин»), Алана Хаим («Лакричная пицца») и Тейяна Тейлор («Энтергалактик»). Съёмки ленты начались в начале 2024 года и проходят прямо сейчас в США.