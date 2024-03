Эмма Стоун, Педро Паскаль и Хоакин Феникс сыграют в новом фильме режиссёра «Солнцестояния»

Кинокомпания A24 объявила о старте производства фильма под названием «Эддингтон». Свой анонс студия сопроводила кадром со съёмочной площадки и заявила, что лента выйдет «уже скоро». Съёмки ленты должны стартовать до 17 марта.

Фото: A24

В ленте сыграют современные звёзды Голливуда: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Педро Паскаль (The Last of Us), Остин Батлер («Дюна») и Люк Граймс («Снайпер»). Режиссёром, сценаристом и продюсером ленты выступит Ари Астер, известный по недавней драме «Все страхи Бо» и триллеру «Солнцестояние».

«Эддингтон» — современный вестерн, который расскажет о шерифе с большими амбициями из маленького городка в штате Нью-Мексико. Других подробностей о картине пока нет.