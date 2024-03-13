Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эмма Стоун, Педро Паскаль и Хоакин Феникс сыграют в новом фильме режиссёра «Солнцестояния»

Эмма Стоун, Педро Паскаль и Хоакин Феникс сыграют в новом фильме режиссёра «Солнцестояния»
Комментарии

Кинокомпания A24 объявила о старте производства фильма под названием «Эддингтон». Свой анонс студия сопроводила кадром со съёмочной площадки и заявила, что лента выйдет «уже скоро». Съёмки ленты должны стартовать до 17 марта.

Фото: A24

В ленте сыграют современные звёзды Голливуда: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Педро Паскаль (The Last of Us), Остин Батлер («Дюна») и Люк Граймс («Снайпер»). Режиссёром, сценаристом и продюсером ленты выступит Ари Астер, известный по недавней драме «Все страхи Бо» и триллеру «Солнцестояние».

«Эддингтон» — современный вестерн, который расскажет о шерифе с большими амбициями из маленького городка в штате Нью-Мексико. Других подробностей о картине пока нет.

Материалы по теме
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо от режиссёра «Нефти» выйдет 8 августа 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android