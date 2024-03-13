Дуэйн Джонсон хотел бы сняться в «Круизе по джунглям 2» с Эмили Блант

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон в интервью Variety рассказал о желании сняться в потенциальном сиквеле фильма «Круиз по джунглям». Артист сыграл в картине с Эмили Блант.

По словам Джонсона, он с радостью снимется в ленте, хотя официально сиквел ещё не анонсировали.

Возможно. В перспективе, да, я бы хотел это сделать. Может быть, посмотрим.

Через месяц после выхода фильма в 2021 году было объявлено о работе над второй частью.

«Круиз по джунглям» — комедийный приключенческий фильм, действие которого разворачивается в начале ХХ века. Капитан речного судна Фрэнк берёт учёную Лили Хоутон и её брата Макгрегора Хоутона в экспедицию в джунгли, чтобы найти магическое «Древо Жизни», которое, как они полагают, обладает целебными свойствами.