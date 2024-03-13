Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стивен Спилберг не снимет сиквел «Первому игроку приготовиться»

Стивен Спилберг не снимет сиквел «Первому игроку приготовиться»
Комментарии

Стивен Спилберг дал интервью сайту Showbiz 411. В нём он поговорил про сиквел фильма «Первому игроку приготовиться». Как оказалось, постановщик не будет снимать его, а выступит лишь продюсером.

Кто снимет экранизацию романа Эрнеста Клайна «Второму игроку приготовиться», неизвестно. Деталей каста и сюжета тоже нет, но, вероятно, история будет основана на романе.

Сюжет «Второму игроку приготовиться» начинается сразу после соревнования, которое устроил основатель OASIS Джеймс Холлидей. Главный герой Уэйд Уоттс находит новую пасхалку и сложную загадку, для решения которой необходимо бросить все силы. Ещё Уэйд сталкивается с сильным противником.

Даты выхода у продолжения «Первому игроку приготовиться» нет.

Материалы по теме
«Кунг-фу панда 4» получился отличным мультиком, но плохим продолжением. Обзор фильма
«Кунг-фу панда 4» получился отличным мультиком, но плохим продолжением. Обзор фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android