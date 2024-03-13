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Триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» с Крисом Праттом выйдет 15 августа 2025 года

Триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» с Крисом Праттом выйдет 15 августа 2025 года
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По данным издания The Hollywood Reporter, триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» с Крисом Праттом и Ребеккой Фергюсон выйдет в прокат 15 августа 2025 года.

События ленты развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. Как раз Пратт и сыграет этого детектива, а роль Фергюсон неизвестна.

Продюсером «Милосердия» выступит Чарльз Ровен, который работал над «Оппенгеймером» с Кристофером Ноланом. Съёмочный процесс должен стартовать до конца весны.

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