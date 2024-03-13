Боевик «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» выйдет в России 11 апреля

Кинокомпания «Вольга» сообщила, что в России состоится официальная премьера боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем. Картина появится в кинотеатрах уже 11 апреля. Мировая премьера состоится 5 апреля.

Согласно сюжету, в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Также в актёрский состав вошли Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Режиссёром фильма выступил сам Дев Патель. Он же написал сценарий картины и сыграл в ней главную роль.

Дублированный трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Universal Pictures.