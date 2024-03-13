Вышел трейлер романтической комедии «Любви не бывает?» — премьера 1 мая

Кинопрокатная компания «Вольга» представила трейлер фильма «Любви не бывает?». Премьера романтической комедии состоится уже 1 мая в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Вольгá. Права на видео принадлежат Вольге.

Фильм «Любви не бывает» расскажет о новых соседях — Кате и Саше. Первая полностью разочаровалась в мужчинах, а второй не может и дня прожить без новой женщины. Решив перевоспитать самоуверенного соседа, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. К своему удивлению, девушка сближается с молодым человеком в самых курьёзных ситуациях.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Яглыч («Экипаж») и Анна Чиповская («Хоккейные папы»). Режиссёром картины выступил Дмитрий Фикс («Свингеры»).