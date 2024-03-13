Появился первый отрывок из сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР

«Кинопоиск» опубликовал первый отрывок из грядущего сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. В небольшом ролике главный герой Игорь Зорин приступает к работе в оргкомитете. Его первая задача от начальницы Ирины Светловой– сделать 15 копий документа на копировальной машине «Ксерокс».

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Стычкин («Нулевой пациент»). Шоураннером выступила Александра Ремизова («Иные»). Премьера шоу состоится в 2024 году.