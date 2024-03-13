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Арнольд Шварценеггер и Алан Ричсон сыграют в рождественской комедии «Мужчина с мешком»

Арнольд Шварценеггер и Алан Ричсон сыграют в рождественской комедии «Мужчина с мешком»
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Как сообщает издание Deadline, знаменитый австро-американский актёр Арнольд Шварценеггер и звезда «Ричера» Алан Ричсон сыграют в рождественской комедии «Мужчина с мешком». Это будет первая роль Железного Арни в полнометражном фильме с 2019 года.

«Мужчина с мешком» расскажет о Санта Клаусе, который внезапно теряет свой мешок с подарками. Чтобы вернуть его, мифический герой обращается за помощью к бывшему вору Вэнсу, который должен провернуть величайшее ограбление в своей жизни для спасения Рождества. Судя по всему, самого Санту сыграет Шварценеггер, а его коллегу — Ричсон.

Поставит ленту Адам Шенкман — режиссёр «Лысого няньки». Сценарий ленты напишет Аллан Райс, известный по ситкому «Жизнь Харли». У фильма пока нет даже примерной даты выхода.

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