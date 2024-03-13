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Фильм «Девица» с Милли Бобби Браун возглавил недельный топ Netflix за три дня с премьеры

Фильм «Девица» с Милли Бобби Браун возглавил недельный топ Netflix за три дня с премьеры
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8 марта на Netflix состоялась премьера фильма «Девица» — фэнтези со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Картина рассказывает историю принцессы Элоди, которая готовится выйти замуж. Внезапно супружеская идиллия разрушается, когда родители жениха отдают её на съедение дракону, — девушка решает бороться за свою жизнь до самого конца и вернуться к правлению над королевством.

Всего за три дня показа лента возглавила недельный топ Netflix с 35,3 млн просмотров. Картина лидирует в 79 странах мира и почти в два раза опережает ближайшего конкурента в лице «Код 8: Часть 2» со звездой «Стрелы» Стивеном Амеллом.

Интересно, что критики приняли ленту неоднозначно — к просмотру сдержанно рекомендуют 56% обозревателей. На киноагрегаторах у ленты также скромные оценки в 6,2/10, однако это никак не мешает картине показывать впечатляющие результаты на Netflix.

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