Состоялась премьера мультсериала «13 карт» — новые эпизоды будут выходить раз в месяц

13 марта в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера российского мультсериала «13 карт». Проект позиционируется как спин-офф комикса «Земля Королей», тираж которого за всё время превысил 400 тыс. копий.

Шоу расскажет о подростке Фёдоре, который хотел, чтобы все его повседневные обязанности вроде уборки и учёбы за него делали другие. В какой-то момент желание юноши сбылось и в его распоряжении оказалось восемь магических клонов. Правда, Фёдор не ожидал, что каждый из них представляет собой уникальную личность, поэтому мыть вместо него посуду никто не собирается.

Всего запланировано девять эпизодов, которые будут выходить каждого 13-го числа месяца вплоть до ноября. Автором и режиссёром проекта выступил Ваня Тэйл, работавший над оригинальным комиксом в студии «Феникс».