Стало известно, как Райан Гослинг готовился выступить на «Оскаре» с песней I'm Just Ken

Наиболее ярким и запоминающимся моментом на прошедшем «Оскаре-2024» стало выступление актёра Райана Гослинга — он исполнил композицию I'm Just Ken из фильма «Барби». Теперь журналисты издания Variety опубликовали материал, в котором подробно рассказали о том, как подходила подготовка перформанса.

Видео доступно на YouTube-канале Atlantic Records. Права на видео принадлежат Atlantic Records.

Отмечается, что большинство творческих решений о структуре и композиции номера исходили от самого Райана Гослинга. К примеру, именно актёр придумал сделать выступление в стиле фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро.

Полноценные репетиции номера начались за месяц до проведения «Оскара-2024» — прогонять его от начала и до конца начали только в последние дни. При работе над выступлением свой вклад также внесла и постановщица «Барби» Грета Гервиг.

Напомним, 96-я церемония вручения наград премии «Оскар» прошла ночью 11 марта.