Вышел тизер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

13 марта онлайн-кинотеатр Netlfix опубликовал тизер-трейлер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес. В ролике показали несколько эпичных сцен, включая взрыв космического корабля и битву огромных роботов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет картины расскажет об исследовательнице по имени Атлас Шеферд. Главной героине приходится объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить сбежавшего робота, с которым она разделяет загадочное прошлое.

Также в актёрский состав вошли Симу Лю, Стерлинг К. Браун, Марк Стронг, Абрахам Попула, Лана Паррия и другие. Кресло режиссёра занял Брэд Пейтон («Рэмпейдж»).

Премьера картины «Атлас» состоится 24 мая в стриминговом сервисе Netflix.

Постер

Фото: Netflix