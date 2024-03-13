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Вышел тизер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес

Вышел тизер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес
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13 марта онлайн-кинотеатр Netlfix опубликовал тизер-трейлер научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес. В ролике показали несколько эпичных сцен, включая взрыв космического корабля и битву огромных роботов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет картины расскажет об исследовательнице по имени Атлас Шеферд. Главной героине приходится объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить сбежавшего робота, с которым она разделяет загадочное прошлое.

Также в актёрский состав вошли Симу Лю, Стерлинг К. Браун, Марк Стронг, Абрахам Попула, Лана Паррия и другие. Кресло режиссёра занял Брэд Пейтон («Рэмпейдж»).

Премьера картины «Атлас» состоится 24 мая в стриминговом сервисе Netflix.

Постер

Фото: Netflix

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