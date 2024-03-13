Анонсирован новый персонаж в Honkai Star Rail — киборг-ковбой Бутхилл

Студия HoYoverse представила ещё одного нового героя, который вскоре появится в игре Honkai: Star Rail. Это ковбой-киборг Бутхилл, путешествующий по космосу.

Ранее Бутхилл не упоминался в игре и не появлялся в ходе сюжета — это полностью новый персонаж. Согласно анонсу, это развязный и оптимистичный парень из фракции Галактических рейнджеров (как Ахерон), который хочет отомстить Корпорации межзвёздного мира.

Фото: HoYoverse

Персонаж получил наивысший уровень редкости — пять звёзд. Бутхилл будет следовать по пути охоты (большой урон по одиночным целям) и наносить физический тип урона.

Вероятнее всего, Бутхилл, как и представленная вчера Зарянка, станет играбельным после релиза обновления 2.2 — его выход запланирован на начало мая.