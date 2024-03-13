«Редкое развлечение»: первые критики хвалят боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом

На кинофестивале SXSW в США состоялась ранняя премьера фильма «Каскадёры» Дэвида Литча («Быстрее пули»). Лента расскажет о каскадёре (Райан Гослинг), который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант), которая параллельно снимает свой самый первый фильм в карьере.

Первые критики уже выпустили свои обзоры — на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 80% обозревателей. Журналисты высоко оценили экшен-сцены, похвалили «химию» между Эмили Блант и Райаном Гослингом и подметили необычную особенность для современных блокбастеров: душевность. При этом ленту не оценили в издании The Wrap, назвав её слишком сумбурной.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров фильма «Каскадёры»

Гослинг и Блант очаровательны вместе, а Дэвид Литч увеличивает ставки и интенсивность с каждым трюком. Это именно то напыщенное развлечение, которое нужно смотреть на самом большом экране.

«Каскадёры» — это чистое развлечение, искусно созданное и представленное людьми, которые подходят к своей работе с душой и хотят, чтобы зритель был счастлив.

«Каскадёры» — замечательный фильм о любви и сотрудничестве, смешанный с агрессивно прекрасным летним триллером.

«Каскадёры» — это не просто любовное письмо каскадёрам, это целая книга.

Что делает «Каскадёров» редким развлечением среди высокобюджетных студийных продуктов, так это его большое сердце.

Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру.