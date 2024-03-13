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Вышел трейлер биографического фильма «Дикая кошка» с Майей Хоук

Вышел трейлер биографического фильма «Дикая кошка» с Майей Хоук
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Кинокомпания Oscilloscope Laboratories выпустила трейлер биографического фильма «Дикая кошка» с Майей Хоук в главной роли. В ролике показали главных действующих лиц и попытки протагонистки закончить своё произведение.

Видео доступно на YouTube-канале Oscilloscope Laboratories. Права на видео принадлежат Oscilloscope Laboratories.

Картина расскажет об американской писательнице Флэннери О'Коннор, которая старается опубликовать свой дебютный роман под названием «Мудрая кровь». Также в каст вошли Лора Линни, Стив Зан, Купер Хоффман, Алессандро Нивола и другие. Кресло режиссёра занял Итан Хоук — он снимался в «Обществе мёртвых поэтов» и «Оружейном бароне».

Дата премьеры фильма пока не раскрывается. Вероятно, её озвучат уже скоро.

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