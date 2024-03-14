Вышел трейлер пятого эпизода сериала «Сёгун» с Хироюки Санадой

Телеканал FX опубликовал трейлер пятого эпизода сериала «Сёгун» с Хироюки Санадой в одной из главных ролей. Премьера пятой серии состоится 19 марта.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Сериал «Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

Шоу остаётся самым высокооценённым проектом последних месяцев, опережая в том числе недавнюю экранизацию «Аватара» и «Мистера и миссис Смит». На сайте Rotten Tomatoes целых 92% зрителей рекомендуют сериал к просмотру. Это очень достойный результат.

Всего в первый сезон войдёт 10 эпизодов. Финальный выйдет 23 апреля.