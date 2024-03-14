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Комедийный боевик «Семейный план» с Марком Уолбергом может получить продолжение

Комедийный боевик «Семейный план» с Марком Уолбергом может получить продолжение
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В недавнем интервью изданию Clutch Points режиссёр фильма «Семейный план» Саймон Селлан Джоунс рассказал о создании сиквела ленты. По его словам, работа над сценарием продолжения идёт прямо сейчас.

Джоунс отметил, что вернуться к франшизе было бы «захватывающе» и «весело».

Один проект с Уолбергом я бы с удовольствием снял, это я про «Семейный план 2». Мы уже пишем сценарий. Ничего не гарантировано, но есть шанс, что это может случиться. И это было бы действительно захватывающе и по-настоящему весело.

«Семейный план» вышел в 2023 году. Фильм посвящён Дэну Моргану, жизнь которого пестрит красками. Он преданный муж, любящий отец и успешный продавец автомобилей. А ещё он бывший наёмный убийца. Когда его настигает прошлое, он вынужден взять ничего не подозревающую семью в уникальное путешествие.

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