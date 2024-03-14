Зак Снайдер не оспаривает мнения критиков о «Мятежной луне»

Не так давно режиссёр «Мятежной луны» Зак Снайдер дал интервью Empire и отметил, что он не относится к критикам ленты негативно. По его словам, к его фильмам всегда относились по-особенному и всегда обсуждали.

Снайдер отметил, что не увидел в своей картине что-то такое, за что её можно было бы так активно обсуждать.

На самом деле у меня нет опровержений рецензиям. По какой-то причине реакция на мои фильмы очень активная, и так было всегда. Не похоже, что в фильме есть что-то такое, что заслуживало бы таких постоянных обсуждений.

Ранее София Бутелла, сыгравшая в «Мятежной луне», рассказала, что на неё сильно повлияли негативные отзывы критиков и зрителей. Актрису сильно тронул хейт вокруг картины.