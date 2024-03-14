Вышел новый трейлер фильма «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли

Кинокомпания «Атмосфера кино» выпустила новый трейлер картины «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли. Трейлер, конечно же, дублирован, так как боевик получит официальный прокат в России.

В ролике показали главную героиню, которую и сыграла Данст, а также перестрелки боевиков.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат A24.

«Падение империи» расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.

Премьера фильма состоится 11 апреля.