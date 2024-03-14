Райан Гослинг похвалил каскадёров, работавших с ним над фильмом «Каскадёры»

Актёр Райан Гослинг, снявшийся в главной роли в фильме «Каскадёры», похвалил каскадёров, работавших над лентой. По словам актёра, у каждого из них были свои особые навыки.

Весь процесс напомнил Гослингу фильм «Мстители», когда у каждого члена команды была своя сила.

У каждого были свои особые навыки, это было как в «Мстителях». Если вы увидите их резюме, то не будет сомнений, что они правда были членами Мстителей.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч. Вместе с Гослингом в ленте снялись Эмили Блант и Аарон Тейлор-Джонсон.

Премьера картины состоится 3 мая.