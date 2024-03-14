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Ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в России — премьера 12 июня

Ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в России — премьера 12 июня
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Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в России ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом. Премьера ленты в стране состоится 12 июня — спустя пять дней после релиза в кинотеатрах по всему миру.

Ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в наш мир ради возмездия. Новую версию картины уже раскритиковали авторы оригинала из-за внешнего вида главного героя, который больше напоминает злодея, с которым и должен сразиться.

Режиссёром ремейка «Ворона» выступил Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Помимо Билла Скарсгарда («Джон Уик 4»), в фильме также снимется певица FKA twigs.

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