В кинотеатрах России начались показы мультфильма «Кунг-фу Панда 4»

14 марта в кинотеатрах России начались первые показы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» — четвёртой части знаменитой серии анимационных картин о панде по имени По. Картина появилась в ассортименте некоторых крупных кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и других городов с русским дубляжом спустя шесть дней после мировой премьеры.

Показы с привычным русским дубляжом с голосами из прошлых частей серии начнутся позже, сообщила студия Red Head Sound.

Как и в случае с другими голливудскими лентами, «Кунг-фу Панду 4» показывают в России неофициально. Кинотеатры используют в том числе функцию предсеансового обслуживания, предлагая зрителям сходить на расширенный показ короткометражных лент.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.