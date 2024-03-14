Российский фильм «Просточеловек» получил награду на кинофестивале в США

Организаторы Международного кинофестиваля в Санта-Кларите (SCIFF) назвали победителей в различных номинациях. В категории Лучший иностранный фильм победила российская драма «Просточеловек» от режиссёра Яны Климовой-Юсуповой. Об этом создательница ленты сообщила в своём телеграм-канале.

Я не знаю людей, выделивших наше кино, но мысленно говорю им спасибо. Каждая награда — капля дождя, на сухую землю, моей внутренней пустыни.

Фото: SCIFF

Фильм «Просточеловек» рассказывает о бывшем детдомовце Саше, который получает шанс впервые увидеть свою мать за несколько дней до переезда в Испанию. Теперь перед ним стоит выбор: уехать в другую страну или остаться дома и попробовать узнать своих близких.

Главную роль в ленте исполнил Филипп Авдеев («Далёкие близкие»), в фильме также снялись Агата Муцениеце («Крюк»), Чулпан Хаматова («Доктор Лиза») и другие актёры.