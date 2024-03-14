Вышел первый тизер сериала «Тень Чикатило» — продолжения «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым

Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер сериала «Тень Чикатило» — продолжения сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. У шоу пока нет точной даты релиза: оно выйдет «скоро». В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

В основу сюжета «Тени Чикатило» войдут реальные события 1990-х годов. Оперативная группа во главе с полковником Ковалёвым (Николай Козак) начнёт расследование серии убийств, за которыми стоит милиционер Дмитрий Попцов, чью роль сыграет Фёдор Лавров («Ольга»). В шоу также вернётся Дмитрий Нагиев, который вновь сыграет Чикатило.

Режиссёром проекта вновь выступил Сарик Андреасян («Защитники»), а сценарий написал Сергей Волков.