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Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 2,2 млрд рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 2,2 млрд рублей
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14 марта сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 2,2 млрд рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось около полутора месяцев.

Ленте необходимо собрать ещё 5 млн, чтобы обогнать «Последнего богатыря: Посланника тьмы» и занять восьмое место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм «Мастер и Маргарита» снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

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