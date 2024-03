В Epic Games Store раздают Deus Ex: Mankind Divided, но не в России

В Epic Games Store стартовала очередная раздача. В этот раз игроки могут забрать Deus Ex: Mankind Divided — продолжение знаменитого киберпанк-экшена от канадской студии Eidos Montreal.

В России раздача недоступна. Для того чтобы получить проект, необходимо зарегистрировать аккаунт другого региона. Вместо Deus Ex в стране можно забрать головоломку The Bridge.

Видео доступно на YouTube-канале Deus Ex. Права на видео принадлежат Eidos Montreal.

Раздача продлится до 21 марта включительно, после чего в Epic Games Store раздадут два других проекта: Call of The Wild: The Angler и Invincible Presents: Atom Eve по «Неуязвимому».

Фото: Epic Games Store

Deus Ex: Mankind Divided — продолжение Deus Ex: Human Revolution, вышедшее в 2016 году. Проект получил в основном положительные отзывы от игроков и журналистов за интересную историю, проработанную Прагу будущего и обилие возможностей для прохождения заданий. Критике подверглись оптимизация и сюжет, который обрывается на самом интересном месте.