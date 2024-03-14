Продюсер «Щепки» посоветовал Шэрон Стоун переспать с коллегой ради «химии» на экране

Недавно актриса Шэрон Стоун приняла участие в новом выпуске подкаста The Louis Theroux Podcast. В ходе разговора с ведущим звезда раскрыла подробности производства эротического триллера «Щепка».

По её словам, продюсер картины Роберт Эванс посоветовал ей переспать с коллегой Уильямом Болдуином ради создания «химии» между героями на экране.

Он [Роберт Эванс] носился по офису в солнечных очках, рассказывая мне, что спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Уильямом Болдуином, потому что это лучше раскроет его персонажа на экране.

Лента «Щепка» рассказывает о сотруднице издательства по имени Кей Норрис, которая переезжает в новую квартиру в модном небоскрёбе. Там она становится объектом соперничества двух мужчин — владельца дома и одного из жильцов, автора популярных детективов.

Премьера фильма состоялась в 1993 году.