Расписание выхода второго сезона мультсериала «Неуязвимый» от Amazon

В ноябре 2023 года стартовал второй сезон мультсериала «Неуязвимый». Авторы выпустили четыре эпизода, после чего взяли паузу на четыре месяца — 14 марта стартовала вторая половина сезона. Шоу продолжает рассказывать историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает бороться со злом и инопланетными захватчиками.

Всего во второй сезон «Неуязвимого» войдёт восемь эпизодов. Четыре серии вышли в ноябре, а последние четыре эпизода будут выходить раз в неделю по четвергам на Amazon Prime. Финал состоится уже 4 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Неуязвимый»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 3 ноября 2-я серия 10 ноября 3-я серия 17 ноября 4-я серия 24 ноября 5-я серия 14 марта 6-я серия 21 марта 7-я серия 28 марта 8-я серия 4 апреля