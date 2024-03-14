Расписание выхода второго сезона мультсериала «Неуязвимый» от Amazon

В ноябре 2023 года стартовал второй сезон мультсериала «Неуязвимый». Авторы выпустили четыре эпизода, после чего взяли паузу на четыре месяца — 14 марта стартовала вторая половина сезона. Шоу продолжает рассказывать историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает бороться со злом и инопланетными захватчиками.
Всего во второй сезон «Неуязвимого» войдёт восемь эпизодов. Четыре серии вышли в ноябре, а последние четыре эпизода будут выходить раз в неделю по четвергам на Amazon Prime. Финал состоится уже 4 апреля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Неуязвимый»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|3 ноября
|2-я серия
|10 ноября
|3-я серия
|17 ноября
|4-я серия
|24 ноября
|5-я серия
|14 марта
|6-я серия
|21 марта
|7-я серия
|28 марта
|8-я серия
|4 апреля