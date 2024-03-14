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Второй сезон мультсериала «Неуязвимый» от Amazon (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода второго сезона мультсериала «Неуязвимый» от Amazon
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В ноябре 2023 года стартовал второй сезон мультсериала «Неуязвимый». Авторы выпустили четыре эпизода, после чего взяли паузу на четыре месяца — 14 марта стартовала вторая половина сезона. Шоу продолжает рассказывать историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает бороться со злом и инопланетными захватчиками.

Всего во второй сезон «Неуязвимого» войдёт восемь эпизодов. Четыре серии вышли в ноябре, а последние четыре эпизода будут выходить раз в неделю по четвергам на Amazon Prime. Финал состоится уже 4 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Неуязвимый»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 ноября
2-я серия10 ноября
3-я серия17 ноября
4-я серия24 ноября
5-я серия14 марта
6-я серия21 марта
7-я серия28 марта
8-я серия4 апреля
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