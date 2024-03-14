Райан Гослинг и Эмили Блант — на новых кадрах боевика «Каскадёры»

14 марта было опубликовано много кадров боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант. На них показаны главные герои ленты в различных локациях.

Напомним, сюжет картины расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере. Кресло режиссёра занял Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»).

Ряд журналистов уже посмотрели фильм и поделились своим мнением. Критики высоко оценили экшен-сцены, похвалили «химию» между Эмили Блант и Райаном Гослингом и подметили необычную особенность для современных блокбастеров: душевность.

Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру.

Новые кадры

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures