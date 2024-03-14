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Анонсирован рогалик «Бессмертный: Сказки Старой Руси» — релиз состоится до конца июля

Анонсирован рогалик «Бессмертный: Сказки Старой Руси» — релиз состоится до конца июля
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14 марта студия 1C Game представила рогалик «Бессмертный: Сказки Старой Руси» — первую игру из антологии. Релиз тайтла состоится до конца июля.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

У каждого персонажа в игре будет собственный набор карт, из которых можно собрать колоду, необходимую для победы. Героям русских сказок предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы победить зло и впоследствии одолеть самого Кощея Бессмертного.

Авторы признаются, что во время разработки ставили перед собой амбициозную задачу – переосмыслить визуальную стилистику советских мультфильмов и адаптировать её к игровому процессу.

Ко всему прочему, создатели «Бессмертного: Сказок Старой Руси» обновили официальный сайт. Теперь на нём красуется обложка игры, а в специальном разделе размещены ответы на самые часто задаваемые вопросы.

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