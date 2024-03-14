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Чарли Кокс: для «Сорвиголовы» очень важны герои, которых чуть не убрали

Чарли Кокс: для «Сорвиголовы» очень важны герои, которых чуть не убрали
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В оригинальном сериале «Сорвиголова» фанатам шоу запал в душу тандем из персонажей актёров Деборы Энн Уолл и Элдена Хенсона. Однако после объявления о перезапуске появилась информация, что дуэта в нём не будет. На счастье зрителей, студия в итоге изменила планы на их счёт.

В ходе проведения мероприятия AwesomeCon исполнитель главный роли Чарли Кокс заявил, что невероятно рад возвращению своих коллег. Актёр назвал их важнейшим элементом сериала.

Было довольно душераздирающе, когда изначально их не оказалось рядом. Когда мы вернулись к съёмкам и они [авторы] внесли некоторые изменения, о которых вы наверняка слышали, то стало ясно, что тандем Фогги и Карен — важнейший элемент сериала.

Напомним, Marvel решила поменять подход к ряду проектов. Так, были уволены режиссёры и сценаристы «Сорвиголовы», а работа над проектом началась практически заново, хотя часть отснятого материала всё же решили использовать в новой версии шоу.

Дата выхода сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» пока не раскрывается.

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