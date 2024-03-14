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Discord начал блокировать в России серверы с запрещённым контентом

Discord начал блокировать в России серверы с запрещённым контентом
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Пользователи Discord и ряд СМИ сообщили, что администрация платформы начала блокировать в России серверы с запрещённым в стране контентом. Ситуация уже затронула ряд сообществ — при попытке зайти с российского IP-адреса появляется предупреждение о том, что сервер недоступен на территории страны.

Некоторые связывают произошедшее с недавним внесением Discord в реестр «Роскомнадзора». Включённые в этот список интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент в соответствии с законом о самоконтроле социальных сетей.

Ко всему прочему пользователям должны предоставить специальную форму для жалоб на подобные материалы. Если владельцы Discord не будут соблюдать закон, то платформе грозит штраф вплоть до 8 миллионов рублей.

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