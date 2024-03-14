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Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллум Тернер снимутся в романтической комедии «Вечность»

Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда киновсленной Marvel Элизабет Олсен снимется в романтической комедии «Вечность». Помимо неё, в актёрский состав войдёт Майлз Теллер («Фантастическая четвёрка») и Каллум Тернер («Властелины воздуха»).

Режиссёром будущей ленты станет Дэвид Фрейн, который ранее выпустил «Третью волну зомби» и «Свидание с Эмбер». Сценарий для фильма выбран из «Чёрного списка» 2022 года — в него попадают лучшие нереализованные сюжеты Голливуда.

Согласно синопсису, главные герои будут решать, с кем хотят провести вечность. Детали пока не раскрываются. Глобальным распространением картины будет заниматься киностудия А24.

Сроки и дата премьеры «Вечности» держатся в секрете. Вероятно, больше подробностей станет известно ближе к началу производственного процесса.