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Следующий фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун выйдет 21 июня

Следующий фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун выйдет 21 июня
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Журналисты издания Variety сообщили, что следующий фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса под названием Kinds of Kindness выйдет в мировом прокате 21 июня. Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун («Бедные-несчастные», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»).

Лента будет представлять собой сборник из трёх историй. Подробности сюжета пока не раскрываются. В актёрский состав также вошли Уиллем Дефо («Человек-паук») и Маргарет Куэлли («Однажды в Голливуде»), Джо Алвин («Разговоры с друзьями») и Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны»).

Сценарий к Kinds of Kindness Йоргос Лантимос написал совместно с Эфтимисом Филиппом («Жалость», «Альпы», «Убийство священного оленя»). Дата премьера ленты в российском прокате пока не раскрывается.

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