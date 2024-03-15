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Во франшизу Far Cry сыграло более 90 млн человек

Во франшизу Far Cry сыграло более 90 млн человек
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Ubisoft сообщила в соцсетях о том, что в игры серии Far Cry сыграло более 90 млн человек. В этом году компания празднует 20-летие франшизы. Первая часть Far Cry вышла 23 марта 2004 года в Северной Америке.

В честь этого компания показала специальный поздравительный арт, на котором можно увидеть все части серии, включая даже Primal и New Dawn.

Фото: Ubisoft

Также в честь юбилея Ubisoft проведёт трансляцию 21 марта, на которой не будет анонсов, связанных с франшизой. Во время прямого эфира команда расскажет, как разрабатывались игры серии.

Ubisoft выпустила небольшой видеоролик, в котором собрала фрагменты из всех частей, включая моменты с захватом движений и прочим.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

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