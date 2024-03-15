Финальный сезон сериала «Сквозь снег» всё же покажут — в 2025 году

По данным издания Deadline, финал сериала «Сквозь снег» всё же покажут. Права на его показ выкупил телеканал AMC. Он планирует показать четвёртый сезон и тем самым завершить шоу.

Ещё в январе 2023 года финальный четвёртый сезон сериала «Сквозь снег» должны были показать на телеканале TNT, но Warner Bros. Discovery решила отменить трансляцию шоу, чтобы списать налоги.

Четвёртый сезон шоу выйдет в начале 2025 года.

Сериал «Сквозь снег» основан на одноимённом фильме 2013 года корейского оскароносного режиссёра Пон Чжун Хо («Паразиты»), который с свою очередь основан на серии французских комиксов. В шоу рассказывается о мире, в котором наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают в мчащемся поезде, в котором царит жестокая иерархия.