Создатели сериала Fallout не хотели угождать только фанатам игр

Шоураннер Джонатан Нолан рассказал об отношении авторов сериала Fallout к фанатам. По его словам, команда, работающая над проектом, не ставила перед собой цель угодить поклонникам игровой франшизы

По мнению Нолана, это бесполезная трата времени — пытаться угодить фанатам, чтобы они стали единственными, кто оценил шоу по достоинству. Проект создавался для всех, даже для тех, кто не знаком с играми.

Я не думаю, что есть смысл в том, чтобы пытаться сделать сериал только для фанатов, при этом обманывая себя. Мы не хотели придумывать, как сделать фанатов счастливыми, мы делали это для всех.

Премьера сериала Fallout состоится 11 апреля на Amazon Prime. В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут доступны в день выхода.