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Режиссёр «Барби» Грета Гервиг сыграет в фильме режиссёра «Истории о супружестве»

Режиссёр «Барби» Грета Гервиг сыграет в фильме режиссёра «Истории о супружестве»
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Издание Deadline сообщило, что к касту безымянного фильма Ноа Баумбака, известного по фильмам «Забыть и вспомнить», «Кальмар и кит», «Марго на свадьбе» и другим, присоединилась режиссёр «Барби» Грета Гервиг.

Она сыграет в ленте вместе с именитыми актёрами, включая Джорджа Клуни, Адама Сэндлера, Лору Дерн, Билли Крудапу и Райли Кио. Также в картине снимутся Патрик Уилсон, Айла Фишер и Джим Бродбент.

Баумбак снимет фильм и выступит соавтором сценария вместе с Эмили Мортимер. Также Баумбак числится и продюсером вместе с Эми Паскаль и Дэвидом Хейманом.

Подробности сюжета картины не раскрываются. Известно, что история будет отчасти посвящена забавной истории взросления.

Даты премьеры пока нет, лента выйдет на Netflix.

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