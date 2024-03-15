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Провальный фильм «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини вышел в онлайне

Провальный фильм «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини вышел в онлайне
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Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Мадам Паутина». Случилось это неожиданно, поскольку изначально лента должна была появиться в Сети 30 апреля. Судя по всему, в Sony Pictures не захотели ждать так долго.

«Мадам Паутина» рассказывает про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Кассандра узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с сильным врагом.

«Мадам Паутина» провалилась по всем фронтам: оценки у ленты даже ниже, чем у «Морбиуса» с Джаредом Лето. Лента не собрала в прокате даже $ 100 млн. Более того, на успех ленты не повлияли и именитые актрисы в лице Дакоты Джонсон и Сидни Суини.

С нашим обзором картины можно ознакомиться ниже.

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