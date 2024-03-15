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Авторы сборника Star Wars: Battlefront Collection ответили на критику игроков

Авторы сборника Star Wars: Battlefront Collection ответили на критику игроков
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Вчера состоялся релиз Star Wars: Battlefront Collection. В этот сборник входят две первые части Star Wars: Battlefront. У авторов, судя по всему, не получилось сделать сборник достойным — его резко раскритиковали в Steam.

Больше всего жалоб от геймеров поступают на серверы, которые не справляются с нагрузками и не позволяют сыграть даже полный матч. В студии Aspyr прокомментировали это. Как оказалось, проблема в сетевой инфраструктуре.

При запуске мы столкнулись с критическими ошибками в работе нашей сетевой инфраструктуры. Результатом был невероятно высокий пинг, ошибки поиска партнёров, сбои и серверы, не отображавшиеся в браузере.

По словам студии, она прикладывает все усилия, чтобы исправить ситуацию и решить проблемы.

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