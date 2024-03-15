Онлайн-кинотеатры России восстановили высокие темпы роста в 2023 году — исследование

Аналитическая компания TelecomDaily опубликовала отчёт о выручке российских онлайн-кинотеатров в 2023 году. Как оказалось, она составила 80,9 млрд рублей, показав рост сразу на 45% год к году. Для сравнения: по итогам 2022 года объём рынка достиг 55,8 млрд рублей, превысив показатель 2021 года не более чем на 5–10%.

В первую пятёрку, как и годом ранее, вошли «Кинопоиск» (35,6%), «Иви» (17%), Wink (15,3%), Okko (9,8%) и Kion (6,9%). Лидером по росту выручки стал Premier (117% год к году), который нарастил долю рынка с 4% до 6% и занял шестую строчку по итогам 2023 года.

Эксперты считают, что на увеличение рынка онлайн-кинотеатров повлияли множество факторов: от появления новых оригинальных фильмов и сериалов до расширения маркетинговой активности и роста экосистемных подписок.