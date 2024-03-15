Вышел дублированный трейлер боевика «Дыши!» с Милой Йовович — премьера 11 апреля

Кинокомпания «КарроПрокат» представила дублированный трейлер боевика «Дыши!» с Милой Йовович. Лента выйдет в российский прокат 11 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Каропрокат. Права на видео принадлежат Capstone Studios.

Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, когда на планете начинает не хватать воздуха для всех её жителей. Выжить удалось немногим — тем, кто нашёл спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом обречённом мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдёт на всё, чтобы подарить своей дочке хотя бы ещё несколько бесценных глотков воздуха.

Вместе с Йовович в ленте также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Дженнифер Хадсон («Респект»), Коммон («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Стефон Бристоль («Увидимся вчера»).