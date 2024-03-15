79-летнюю звезду «Игры в кальмара» приговорили к восьми месяцам условно за домогательства

Как сообщает BBC, южнокорейского актёра О Ён Су приговорили к восьми месяцам заключения условно из-за домогательств, совершённых в 2017 году. 79-летний артист также отстранён от своей основной работы на два года и должен будет пройти специальные 40-часовые курсы, посвящённые вежливому поведению с противоположным полом.

В обвинении утверждается, что актёр «неприемлемым образом прикасался к телу» женщины, приобняв её и поцеловав в щёку. Сам артист считает, что лишь держал потерпевшую за руку, когда показывал ей дорогу вокруг озера, — и ничего больше. При этом он на всякий случай извинился перед ней, хотя свою вину не признаёт. В ближайшую неделю актёр планирует подать апелляцию на решение суда.

О Ён Су больше всего известен по роли пожилого участника в культовом сериале «Игра в кальмара». В шоу он сыграл персонажа, который умирает от опухоли головного мозга и предпочитает участвовать в опасной игре, а не ждать своей смерти.