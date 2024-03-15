В браузере Chrome появилась усиленная защита от опасных сайтов без ущерба пользователям

Google выпустила важный апдейт для браузера Chrome с защитой от посещения опасных сайтов в реальном времени. Функционал уже доступен юзерам приложения в стандартном режиме «Безопасного просмотра» на ПК и iOS. До Android технология доберётся до конца марта.

В Google подробно объяснили, как работает усовершенствованный механизм защиты пользователей. Если раньше браузер хранил список вредоносных сайтов и обновлял его каждые 30–60 минут, то теперь это происходит в реальном времени. Дело в том, что мошеннические сайты появляются и исчезают куда быстрее, поэтому подобный метод работал не всегда эффективно.

Ранее защита в реальном времени уже присутствовала в режиме улучшенной защиты «Безопасного просмотра», однако для этого пользователи должны были делиться с Google конфиденциальной информацией. Разработчики заявили, что новая версия Chrome лишена и этого недостатка — теперь браузер не имеет доступа к защищённым данным пользователя благодаря специальному API.