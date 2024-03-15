Популярный блогер iShowSpeed посмотрел «Интерстеллар» и поймал экзистенциальный кризис

Популярный стример Даррен iShowSpeed Уоткинс-младший поделился впечатлениями от первого просмотра фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана. 19-лентий блогер опубликовал небольшое видео в своих соцсетях, где рассказал, что лента произвела на него неизгладимое впечатление.

Я еле сдерживаю слёзы. Только что посмотрел фильм «Интерстеллар». Он меня напугал, и я даже не прикалываюсь. Что вообще такое жизнь?.. Что за хрень?

Многие подписчики в комментариях выразили поддержку блогеру и заявили, что испытали похожие чувства в 2014 году, когда вышла космическая драма.

iShowSpeed — один из самых популярных видеоблогеров в мире. На его YouTube-канал подписано более 23 млн человек, а видео собирают миллионы просмотров. Уоткинс-младший публикует в основном спортивный контент со звёздами футбола: от встречи с Неймаром и Криштиану Роналду до VLOG'ов о посещении других стран и закрытых островов.