Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мастер и Маргарита» вошла в топ-8 самых кассовых российских лент отечественного проката

«Мастер и Маргарита» вошла в топ-8 самых кассовых российских лент отечественного проката
Аудио-версия:
Комментарии

15 марта сборы картины «Мастер и Маргарита» в отечественном прокате превысили 2,206 млрд рублей. Подобный результат позволил ленте войти в топ-8 самых кассовых российских произведений отечественного проката.

Фильм обошёл по прибыли «Последнего богатыря: Посланника тьмы», который за время показа в кинотеатрах заработал 2,205 млрд рублей. С большой вероятностью «Мастеру и Маргарите» удастся добраться и до седьмой строчки, однако выше — вряд ли.

Фото: «Фонд Кино»

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

Материалы по теме
Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 2,2 млрд рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android