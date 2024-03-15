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Российский режиссёр Анна Зайцева получила награду на международном фестивале в Австралии

Российский режиссёр Анна Зайцева получила награду на международном фестивале в Австралии
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На этой неделе в Австралии прошёл международный кинофестиваль A Night of Horror International Film Festival 2024. В его рамках российская постановщица Анна Зайцева получила награду «Лучший международный режиссёр» за фильм «Я иду играть».

Согласно сюжету картины, в провинциальном городе происходит серия загадочных смертей подростков. Школьница Дана пытается узнать причину гибели сестры и вступает в таинственную группу, где подросткам предлагают выполнять различные задания.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Fantasia в Монреале ещё в 2021 году. В России ленту впервые показали в рамках Московского кинофестиваля в секции «Дикие ночи» в 2022 году.

«Я иду играть» даже хотели начать показывать в кинотеатрах, однако из-за жалоб общественных организаций и Лиги безопасного интернета картина так и не добралась до больших экранов в стране.

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